Luciano Spalletti ha avuto da ridire su alcuni episodi dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Milan in Champions League

Luciano Spalletti ha così parlato ad Amazon Prime Video dopo la sconfitta del Napoli a Milano.

ESPULSIONE ANGUISSA – «Ho tergiversato un minuto per cambiarlo e in quel minuto lo hanno ammonito. Dovevo stare attento. Nella gestione dei cartellini avrei voluto un giallo per Krunic, lui ha fatto 4/5 falli. Ma io dell’arbitro non ne parlo. Poi stasera con la roba della bandierina è un libera tutti…».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI SPALLETTI POST MILAN-NAPOLI

