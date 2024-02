Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti ha detto la sua anche sull’attuale campionato di Serie A.

Luciano Spalletti ha parlato di nazionale e anche di Inter alla Gazzetta dello Sport. “Io ho bisogno di far venire fuori una Nazionale forte, non mi accontento di nulla. Voglio vincere l’Europeo e poi voglio vincere il Mondiale. Poi possiamo uscire anche subito, ma i discorsi che faccio alla squadra sono quelli che si aspettano tutti gli italiani: noi si va in Germania per vincere, non per partecipare. Lo richiede la nostra storia. Per riuscirci ho bisogno che questi calciatori diventino meglio di quello che sono. Non ho il tempo di esercitarli: serve qualcosa che gli entri dentro e gli accenda un fuoco, gli faccia sgranare gli occhi, gli dia la convinzione di potercela fare“.

Il percorso delle italiane nelle coppe europee

“Ottimo. Abbiamo tecnici di primo livello, giocatori importanti e si avverte l’esperienza della scorsa stagione quando siamo arrivati in finale in tutte le competizioni. Possiamo ripeterci quest’anno“.

Davide Frattesi

Sui nerazzurri

“L’Inter può vincere la Champions League perché ha tutto: gioco, equilibrio, compattezza, maturità, unità di intenti. Tutti si aiutano, non vedi atteggiamenti sbagliati, gesti di stizza dopo un cambio o un errore. Sono una squadra. Si allenano bene e in mezzo al campo sono fortissimi“.

Sullo scarso minutaggio di Frattesi

“Dispiace, ma lo avrò più fresco agli Europei. Lui è uno che riempie sempre bene la scatola della partita“.

Napoli ed Inter in testa agli ultimi due campionati

“Più che di anomalia, parlerei di un minimo comun denominatore tra le due squadre: l’unione assoluta tra i giocatori. Tutti partecipano alla gioia comune e individuale. Alle avversarie che potevano lottare con l’Inter forse sono accadute le cose che non voglio vedere in Nazionale: calciatori che tengono alta l’attenzione per 20’ anziché 90’ e non si relazionano col gruppo“.

L’articolo Spalletti: “L’Inter ha tutto, per questo può vincere la Champions, Frattesi gioca poco? Lo avrò fresco agli europei” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG