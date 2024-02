Il proprietario del Milan Gerry Cardinale prova a riavvicinarsi alla proprietà del club nerazzurro dopo il gelo dell’anno scorso.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Calcio e Finanza Gerry Cardinale ha parlato anche dell’ipotesi di costruire il nuovo stadio in collaborazione con l’Inter. “Ho lavorato 20 anni in Goldman Sachs, sorrido se qualcuno mi ritiene così sprovveduto da assumermi un debito da rimborsare in soli 18 mesi. Sono al Milan per restare a lungo e dipendesse da me starei qui per sempre. Quel che è vero, però, è che bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport”.

No alla cessione della maggioranza

“In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo”.

Steven Zhang

Su nuovo stadio e SuperLega

“Sono totalmente pronto a costruire da solo lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare. anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter. Superlega Credo che dovremmo operare nell’ambito della UEFA e dell’ECA, che meglio servono gli interessi del calcio in Europa. La Superlega, qualunque sia la sua forma attuale, non è qualcosa che riteniamo giusto per il Milan, la Serie A o il calcio europeo”.

