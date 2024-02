Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna Fabbian dopo il goal realizzato contro il Verona ieri sera: assolutamente decisivo

Come riportato da DAZN, il centrocampista del Bologna Fabbian ha voluto parlare così sul quarto posto dei rossoblu.

«Voglio sempre darmi da fare per il Bologna. L’importante è dare sempre il massimo, in casa o in trasferta, abbiamo festeggiato con i tifosi, sono sempre in numerosi a seguirci in tutte le partite. Classifica Non dobbiamo guardarla».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG