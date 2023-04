Spalletti: «Siamo arrivati col fiato corto dopo le nazionali, sono inconsolabile». Le parole dell’allenatore dopo l’eliminazione

Spalletti a Sky Sport ha commentato l’eliminazione del Napoli contro il Milan arrivata pochi giorni prima della sfida di domenica con la Juve.

NESSUN RIMORSO – «Complimenti al Milan per aver passato il turno, sono stati veramente bravi nell’andare avanti. Poi si fanno complimenti alla squadra, non si può tornare indietro. Abbiamo troppo dolore. Rimorsi non ne abbiamo per quello che è stato fatto come atteggiamento e scelte della squadra. Ci siamo arrivati un po’ col fiato corto dopo gli impegni delle nazionali. Il 4-0 è stato troppo per quello che è il livello della squadra, ma non ha lasciato niente nelle partite successive».

CAMPIONATO – «Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi. Ho ragazzi che sanno che reazione avere dentro le sconfitte. Abbiamo sempre detto che se perderemo delle partite si continuerà a fare così. Potete farmi quanti complimenti volete ma sono inconsolabile».

