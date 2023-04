Sporting Juve, Belardi fa i nomi: «Loro possono essere decisivi». Le parole in esclusiva verso la sfida di Europa League

GIOCATORI DECISIVI CONTRO LO SPORTING – «Io spero che siano in giornata i giocatori che sanno fa la differenza come Chiesa e Pogba che sta recuperando. Bisogna vedere a che punto sono questi giocatori, ma anche Di Maria e Vlahovic. Questi sono giocatori che la Juve ha preso per fare la differenza».

