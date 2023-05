Spalletti vicino al Milan? Svelato un clamoroso retroscena! Il giornalista Ghisoni ha parlato del passato e di un accostamento in rossonero

Intervenuto a Maracanà, programma di TMW Radio, il direttore de La Giovane Italia Paolo Ghisoni ha svelato un retroscena sul possibile arrivo di Spalletti al Milan.

Queste le sue parole: «Ricordo la vicenda a Milano, Spalletti ha rinunciato al Milan quando Maldini e Massara lo avevano cercato dopo l’esonero di Giampaolo, doveva stracciare il contratto con l’Inter e iniziare con i rossoneri, ma ciò portava alla rinuncia di un qualcosa che, per motivi personali assolutamente plausibili, non voleva fare. Siccome la notizia dell’esonero gli è arrivata in un periodo particolare, proprio dal punto di vista personale, ha scelto di rimanere “fedele” al contratto, rinunciando al Milan»

