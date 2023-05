Mercato Milan, occhi su un centrocampista dell’Arsenal! Rossoneri guardano alla Premier League e a Thomas Partey

Il Milan vuole muoversi sul mercato per trovare in attacco e a centrocampo. I rossoneri guardano alla Premier League, ma non solo per Loftus-Cheek: si guarda anche all’Arsenal.

In tal senso, stando a quanto riportato da Fichajes.net, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Thomas Partey, provando a muovere i primi passi su di lui.

