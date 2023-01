Lo Special One spegne oggi 60 candeline: gli auguri del calcio Italiano a Jose Mourinho, dall’Inter del Triplete alla Conference con la Roma

Jose Mourinho fa oggi 60 anni e sul Corriere dello Sport in tanti protagonisti del calcio italiano hanno voluto fare gli auguri al tecnico della Roma. Dai suoi ex giocatori nell’Inter del Triplete, fino a molti avversari. Di seguito le loro parole.

L’EX DEL TRIPLETE, JAVIER ZANETTI – «Ti auguro di cuore un felicissimo compleanno: prima alla persona e poi all’allenatore. Ci unisce un legame molto forte, nato dall’aver vissuto dei momenti indimenticabili».

CANDELA E LA ROMA – «Voglio fare veramente grandi auguri allo Special One, gli auguro tanta serenità e soprattutto tanto amore e sempre Forza Roma!».

UN AVVERSARIO, MARCHISIO – «Ho sempre ammirato la sua capacità di rafforzare il gruppo. Le sue squadre sembra abbiano una missione e i suoi calciatori sembrano pronti a tutto per lui».

IL “VECCHIETTO” GUIDOLIN – «Benvenuto nel club degli over 60!».

COLLOVATI PER CHIUDERE – «Io non sono un prial! Ha dimostrato davvero di non esserlo nella sua lunga carriera. Auguri Mister».

