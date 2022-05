Oggi alle 12:30 Spezia-Atalanta è il lunch match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Lo Spezia è quindicesimo e cerca gli ultimi punti per mettersi al sicuro, l’Atalanta può sperare ancora in un piazzamento europeo, anche se la Champions League è irraggiungibile. Thiago Motta dovrebbe schierare una formazione molto offensiva, mentre Gasperini potrebbe lasciare in panchina Zapata.

Duvan Zapata Atalanta

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; S. Bastoni, Agudelo, Gyasi; Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Kovalenko, Sher, Nguiamba, Verde, Antiste, Salcedo. Allenatore: Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Malinovskyi. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Cittadini, Koopmeiners, Pessina, Maehle, Zapata, Mikaila, Miranchuk, Boga. Allenatore: Gasperini.

