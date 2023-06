Daniele De Rossi potrebbe essere il nuovo allenatore dello Spezia nel campionato di Serie B. L’ex giocatore ha incontrato la società

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex giocatore della Roma ha incontrato il club bianconero per capire le condizioni in cui dovrebbe allenare nella prossima stagione. L’ex bandiera giallorossa, dunque, potrebbe ripartire da un progetto chiaro e incentrato subito sul ritorno in Serie A.

