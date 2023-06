Frenkie De Jong accusa Ceferin per i calendari pieni di partite, accusandolo di arricchirsi. Il numero uno della UEFA ha risposto per le rime

Frenkie De Jong va all’attacco della UEFA e Aleksander Ceferin per i continui impegni sul calendario. Accuse che arrivano in una intervista al Telegraaf sul nuovo format della Champions League. Il numero uno del calcio europeo non ci sta e ha risposto per le rime a NOS.

DE JONG – «Pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario».

CEFERIN – «Si informi prima di parlare. I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano».

