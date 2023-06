Cristiano Giuntoli è pronto a rinunciare a 4 milioni per lasciare il Napoli ed iniziare il prima possibile la sua avventura alla Juve

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione attorno a Cristiano Giuntoli, che ha ormai deciso di unirsi alla Juve e al più presto (in questa estate) o al più tardi (l’anno prossimo a zero) si trasferirà a Torino. L’ostacolo principale rimane Aurelio De Laurentiis: il numero uno del Napoli infatti non ha interesse nel liberare il ds prima del tempo.

Il DS potrebbe quindi rinunciare ad una consistente parte di denaro tra i 4 e i 5 milioni pur di risolvere subito il suo contratto con il Napoli, che dal canto suo, per “dispetto”, potrebbe anche farlo andare via a fine agosto. Di sicuro la decisione di De Laurentiis di ingaggiare Rudi Garcia senza consultare il ds ha messo di fatto la parole fine all’influenza del ds a Napoli.

