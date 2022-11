Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha analizzato la sconfitta contro il Milan di ieri a San Siro: i liguri speravano nel pareggio

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha analizzato così la sconfitta contro il Milan:

«Usciamo dalla sfida senza punti, così come alla fine della partita contro la Fiorentina di domenica scorsa che ha avuto un andamento simile. Prendi due batoste così e ci resti male. L’allenatore deve vedere lo spirito della squadra e del coraggio che ha avuto. Secondo me c’eravamo guadagnato qualcosa di più. Daniel Maldini? Il ragazzo da quando è arrivato sta crescendo molto. Ha avuto un problema fisico all’inizio, poi una febbre un po’ lunga – racconta Gotti – già nel post Fiorentina contemplavo l’idea di farlo giocare ma non gliel’ho detto fino ad un secondo prima per renderlo più libero mentalmente e poter fare la partita che ha fatto stasera».

