Eduardo Macia, Chief Football Officer dello Spezia, ha parlato del mercato a margine della conferenza stampa di presentazione di Antonucci. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Nzola Siamo molto contenti soprattutto per il ragazzo, perché al termine di una serie di trattative e nonostante diverse richieste importanti, siamo riusciti a trovare l’accordo con la Fiorentina, accontentando anche il desiderio del calciatore. Holm? Abbiamo richieste da club importanti, ma questi club sanno che noi non abbiamo messo calciatori sul mercato, tranne coloro che non hanno spazio nel progetto attuale, pertanto devono accontentare le condizioni che il club ha messo per farlo uscire e le richieste del ragazzo».

