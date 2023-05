Lo Spezia ha comunicato tramite una nota sul proprio sito ufficiale che per il match contro il Milan lo stadio Picco è sold out

Lo Spezia ha comunicato tramite una nota sul proprio sito ufficiale che per il match contro il Milan lo stadio Picco è sold out. Il comunicato:

«Si comunica che i tagliandi per la partita Spezia-Milan, in programma allo stadio “Alberto Picco” sabato 13 maggio 2023 alle ore 18:00, sono andati esauriti in tutti i settori dell’impianto di viale Fieschi».

The post Spezia, Picco sold out per la sfida contro il Milan: le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG