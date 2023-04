Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici mette in guardia la Lazio dopo aver strappato punti a Inter e Fiorentina. Le dichiarazioni in conferenza

Semplici si è espresso così sulla sfida di domani tra Spezia e Lazio:

“Sono una delle migliori difese, sarà difficile ma sono convinto che domani faremo una partita propositiva e in cui la raccomandazione sarà sempre quella di giocare la palla, rischiando il giusto, ma con l’intento di provare a tenere il più possibile la palla per limitare la Lazio. Questo sarà l’aspetto determinante per fare un risultato positivo“.

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Spezia, Semplici avverte la Lazio: «Possiamo fare un risultato positivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG