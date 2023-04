Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin si è espresso sul futuro all’Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni

Biasin ha commentato così il tema Inzaghi, intervenendo a Radio Sportiva:

“Dieci sconfitte sono troppe, il primo a sapere che le cose non vadano bene in campionato è proprio Inzaghi. Non qualificarsi alla prossima Champions League sarebbe una tragedia sportiva immensa. Lui però il suo lo stia facendo, la squadra ci sta provando, ma i singoli devono dare di più come nella gara contro il Benfica. Occhio a non ripetere lo stesso errore fatto con Spalletti“

L’articolo Biasin: «Inzaghi? L’Inter non faccia come con Spalletti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG