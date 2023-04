Le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta casalinga dei liguri contro il Monza

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dello Spezia contro il Monza. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Dispiace, per come abbiamo giocato non meritavamo di perdere. Alla fine c’è stato un confronto, ci è stato chiesto di non mollare ma noi ovviamente non lo faremo. Dobbiamo continuare a lavorare compatti, restando fiduciosi. Fino al gol credo ci fosse una sola squadra in campo. Potevamo segnare tanti gol ma purtroppo non siamo bravi a concretizzare, ci manca sempre qualcosa. Quando giochi contro squadre di qualità come queste è così, bisogna essere più forti delle negatività di questo periodo non nello. Bisogna fare qualcosa di diverso».

MANCA IL GOL – «Vedendo le tante occasioni manca soltanto quello però vanno migliorati anche altri aspetti come la fase di non possesso. Però se al Monza concedi solo un tiro da fuori e crei 3/4 occasioni è la via giusta anche se i risultati non stanno dicendo questo. Dobbiamo analizzare le cose in maniera lucida, la squadra ha delle qualità ma facciamo fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta».

MENA INTENSITÁ – «Quando perdi devi analizzare tutto, l’intensità va migliorata però la squadra ha provato fino alla fine di recuperarla senza riuscirci. Bisogna continuare a lavorare, chi perde ha sempre torto. Dobbiamo lavorare sui nostri difetti, ci sono diversi punti a disposizione. Non contano i se ma i risultati».

LA CLASSIFICA INFLUISCE NELLE PRESTAZIONI – «Mi auguro e penso di no anche perché quello è sempre stato il nostro obiettivo. Siamo in piena corsa, bisogna leccarsi le ferite ma abbiamo i mezzi per ripartire e fare i punti che servono per raggiungere l’obiettivo».

