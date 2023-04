Ruben Amorim, allenatore dello Sporting, ha parlato in conferenza stampa anche del prossimo match di Europa League contro la Juve

PAROLE – «Tutto è possibile e tutto può cambiare. Ora non voglio più fare calcoli, perché ne sono stufo. Vogliamo vincere ogni partita. In questo momento, l’obiettivo è battere il Casa Pia AC e poi passare alla prossima competizione. Voglio sfruttare tutti gli allenamenti per continuare a migliorare e alla fine della stagione conteremo i trofei, perché è quello che conta. La priorità è il campionato, e i giocatori sanno che se non fanno bene contro Casa Pia AC, poi non giocheranno contro la Juventus».

