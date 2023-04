Spugna ha analizzato ai canali ufficiali giallorossi la vittoria della Roma contro il Milan Femminile. Le parole

Spugna ha analizzato ai canali ufficiali giallorossi la vittoria della Roma contro il Milan Femminile. Le parole:

«Assolutamente sì. La voglia di voler conquistare questi punti, che erano importantissimi, ma anche la qualità del gioco, perché specie nel primo tempo abbiamo assolutamente dominato la gara. Avremmo dovuto chiudere in netto vantaggio, poi invece abbiamo fatto una disattenzione e abbiamo preso il gol del pari. Ma nel secondo abbiamo ripreso la partita, con carattere. Poi alla fine non direi che abbiamo rischiato, però abbiamo mollato un pochettino. Ma ci poteva stare, la stanchezza era tanta. Va bene così, era stata una grande gara».



GOL – «Sì, sì, assolutamente. Sono contento per tutte e tre. Elena aveva attraversato un periodo non facilissimo e invece adesso si sta riprendendo alla grande: il gol è un merito. Sono felice per Benny (Glionna, ndr), che finalmente è riuscita a segnare e per Emile che è tornata al gol. Prima della partita le avevamo detto di calciare in porta, perché era un periodo che lo faceva poco. Invece è una dote che ha e oggi ha fatto un gran gol»

