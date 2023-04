A La7, anche Spugna ha commentato Roma Juventus Women. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso.

SPUGNA – «Oggi era importante, allunghiamo in classifica e prendiamo un bel distacco. Ma non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo e concentrarci sulla prossima partita che potrebbe essere quella decisiva. Le ragazze sono state bravissime, hanno ripreso una partita che si era messa in salita. Oggi ci siamo tolti tanto peso, era veramente importante».

