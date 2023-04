Allegri ammette: «Magari quest’anno avremmo potuto avere 10 punti in più». Le parole dell’allenatore

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Napoli. Il suo commento sulla penalizzazione.

GRUPPO COMPATTATO QUEST’ANNO – «Sarebbe troppo facile tutte le volte che succede pensare cosa sarebbe successo se i punti tolti ci hanno compattato o no. C’è stato un lavoro quotidiano da parte di tutti, con una crescita da parte di tanti giocatori, dai più giovani ai meno giovani, e si è trovato un equilibrio all’interno della squadra. Uno può dire ci siamo compattati, ma dall’altra parte potremmo dire che se non ce li avessero tolti magari potremmo avere 10 punti in più. A livello di condizionamento mentale è difficile da spiegare. I ragazzi han fatto una cosa importante sul campo, ma al momento non basta perché i 59 punti non bastano per entrare in Champions League quindi dobbiamo farne altri nelle ultime 8 partite».

