Squalifica Jovic, chi farà giocare Pioli contro Atalanta e Lazio: ecco le possibili opzioni e cosa filtra

La Lega Serie A ha annunciato la squalifica di Luka Jovic dopo la manata a Izzo in Monza Milan per due turni: quello contro l’Atalanta a San Siro e quello contro la Lazio all’Olimpico.

Pioli punterà quasi sicuramente su Giroud in tutte le partite: il francese sarà costretto a un tour de force se compreso anche il ritorno di Europa League contro il Rennes dove sembra in vantaggio per una maglia da titolare. Il numero 9 rossonero potrebbe essere ovviamente sostituito da Okafor, l’unica riserva disponibile, a cui potrebbe essere concesso maggiore minutaggio in base alle condizioni di Giroud.

