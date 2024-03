Squalifica Pogba, avvocati al lavoro per dimezzare la pena. I dettagli del ricorso al Tas già annunciato dal Polpo

Pogba ha già annunciato via social che farà ricorso al Tas contro la squalifica di 4 anni comminatagli dal Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al precursore del testosterone e, come riferisce Tuttosport, i suoi avvocati sono già al lavoro per provare a dimezzare la pena.

I legali di Pogba, entro un mese, potranno leggere le motivazioni della decisione. Poi scatteranno le 3 settimane di tempo per presentare domanda e avere il verdetto del Tas. Per gli avvocati del Polpo della Juve, infatti, non è impossibile destrutturare l’impianto accusatorio. Il quotidiano torinese spiega anche che si aspettavano già una sentenza del genere dal Tribunale italiano, confidando però nel ricorso al Tribunale svizzero per cercare di non far finire anzitempo la carriera del francese.

