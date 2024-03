Varriale: «Di Bello supera ogni limite, errori clamorosi come in Juve Bologna». La frecciata all’arbitro di Milan Lazio

Varriale via Twitter ha criticato l’arbitro di Milan Lazio, Di Bello, ricordando anche una partita della Juve diretta dallo stesso fischietto non senza qualche polemica.

Non ho seguito #LazioMilan ma dopo aver visto gli highlights credo si possa dire che quanto combinato da #DiBello supera ogni limite.L’ arbitro,già protagonista in questo campionato di errori clamorosi come quello in #JuveBologna ne combina un’altra.Difficile dar torto a #Lotito. — enrico varriale (@realvarriale) March 1, 2024

“

VARRIALE – «Non ho seguito LazioMilan ma dopo aver visto gli highlights credo si possa dire che quanto combinato da DiBello supera ogni limite.L’ arbitro,già protagonista in questo campionato di errori clamorosi come quello in JuveBologna ne combina un’altra.Difficile dar torto a Lotito».

The post Varriale: «Di Bello supera ogni limite, errori clamorosi come in Juve Bologna» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG