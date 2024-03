Pellegrini furioso: «Ha vinto l’antisportività. Cartellino rosso? Il sangue non è stato sufficiente per l’arbitro…». Lo sfogo dell’ex Juve

Pellegrini, ex esterno della Juve, via Instagram si è sfogato in maniera provocatoria dopo l’espulsione controversa rimediata ieri al 57′ di Lazio Milan per doppia ammonizione.

FURIA PELLEGRINI – «Chiedo scusa alla squadra e i nostri tifosi, per il cartellino rosso. La prossima volta calcerò la palla fuori dallo stadio di sicuro, considerando che il sangue in faccia al mio compagno di squadra e il fatto che mi fermi non è stato sufficiente per l’arbitro. Ha vinto l’antisportività. Orgogliosi di questo gruppo, possiamo uscire a testa alta. Forza Lazio».

