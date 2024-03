Infortuni Juve, l’emergenza continua: traumi e sfortuna penalizzano la squadra di Allegri. Nessuna big della Serie A soffre così

L’emergenza infortuni in casa Juve non finisce mai e in questa stagione, in particolare, la squadra di Allegri è stata penalizzata molto spesso dai traumi. Con i ko di McKennie e Rabiot, infatti, sono arrivate a 23 le assenze in casa bianconera provocate da infortuni di questo tipo. Più di ogni altra big della Serie A (Napoli 19, Lazio 12, Milan 10, Roma 7, Inter 4).

La Juve, come sottolinea Tuttosport. è stata bersagliata anche dalla sfortuna se si pensa proprio agli infortuni occorsi domenica scorsa ai due centrocampisti (pestone di Bremer al francese e contrasto dell’americano con Kaio Jorge). Se in passato lo staff medico era stato messo sotto accusa per i numerosi infortuni di natura muscolare, quest’anno ogni reparto bianconero ha fatto i conti con i traumi (Szczesny e Perin, Danilo, Rabiot e McKennie, Chiesa e Kean).

