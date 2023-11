Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso a proposito dello stato in cui versano gli stadi in Italia: le parole

Durante il festival OrientaMenti in corso a Genova, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così della situazione in cui versano gli stadi in Italia.

LE PAROLE- «Stadi nuovi? Il problema è l’arretratezza di tutte le infrastrutture anche se si notano di più quelle sportive perché sono più visibili. Ma è un tema che riguarda le infrastrutture pubbliche in generale a partire dalle scuole. Se pensiamo che l’80% delle infrastrutture sportive italiane non è efficientato dal punto di vista energetico, vuol dire che abbiamo ampi margini di miglioramento.

Sono processi lunghi, molto lunghi perché parliamo di 25.000 scuole in generale, è più facile immaginare i 20 stadi di calcio della Serie A, però l’importante è iniziare il percorso. Noi abbiamo la volontà di iniziare il percorso scuola dopo scuola palestra dopo palestra, stadio dopo stadio, in maniera inesorabile.

Se pensiamo alla scuola pensiamo a un luogo dove da un lato si diventa in qualche maniera cittadini, si acquisiscono le competenze e le conoscenze, si matura un’esperienza e si costruisce in parte il futuro e parte delle scuole ha delle lacune. Non sono infrastrutture educate ed educanti, quindi lo sport si prende la responsabilità di essere di stimolo anche a tutto il resto del sistema in un processo di ammodernamento»

