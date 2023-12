Le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, sui lavori di ristrutturazione allo stadio Franchi. Ecco le sue dichiarazioni

Il problema stadi in Italia non riguarda soltanto Inter e Milan, ma anche squadre come la Fiorentina. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dei lavori allo stadio Franchi.

PAROLE – «Ho inviato una lettera al ministro Abodi, mi sono scritto con lui, ci sentiremo sicuramente in questi giorni e vedremo quale sarà l’esito. Io confido in una collaborazione del Governo su questo punto perché noi dobbiamo conciliare l’esigenza di andare avanti con i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi e dall’altro l’esigenza della società e della squadra viola su dove giocare durante il periodo di ristrutturazione».

L’articolo Stadi Italia, Nardella: «Vogliamo ristrutturare il Franchi» proviene da Inter News 24.

