Il nuovo stadio del Milan potrebbe trovare casa a San Donato Milanese: intesa preliminare raggiunto con Sportlifecity

Passi in avanti per il nuovo stadio del Milan: secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i rossoneri avrebbero raggiunto un intesa preliminare con Sportlifecity per la location dello stadio.

La nuova casa dei rossoneri potrebbe quindi sorgere a San Donato Milanese, nell’area San Francesco, incastonata tra l’inizio della tangenziale Est di Milano e il raccordo che permette a chi arriva dall’autostrada A1 di immettersi in città.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG