La costruzione del nuovo stadio dell’Inter a Rozzano? Ecco la spinta del sindaco della città per aiutare i nerazzurri nella disamina

Tramite Repubblica, il Sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca ha voluto parlare dell’intenzione dell’Inter di costruire lo stadio in quell’area. Le parole.

LE PAROLE – «Sarei molto contento sia da tifoso che da sindaco, questa è un’opportunità molto importante per la nostra cittadina. Tempi burocratici brevi? Il nuovo Pgt, che sarà adottato in maniera definitiva a settembre, prevede già volumetrie importanti in quell’area che coprono abbondantemente quelle necessarie per costruire uno stadio».

L’articolo Stadio Rozzano, il sindaco spinge l’Inter: «Sarebbe una grande opportunità» proviene da Inter News 24.

