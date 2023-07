Nonostante il breve corteggiamento dell’Inter, Paulo Dybala rimarrà alla corte della Roma senza tanti rimpianti. La situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala non vestirà in questa stagione la maglia dell’Inter, nonostante il corteggiamento dei nerazzurri.

Una clausola da 12 milioni ormai scaduta, e l’ex Juventus rimarrà alla corte della Roma con la voglia di ritornare ad essere protagonista.

L’articolo Dybala-Inter, il sogno di mercato verrà realizzato? La situazione proviene da Inter News 24.

