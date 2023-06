Delusione per Balotelli ed il suo Sion, retrocesso in Serie B svizzera. Queste le parole del ds del club sull’attaccante italiano

Ancora problemi per Mario Balotelli: anche questa stagione con la maglia del Sion finisce male. Il club svizzero ha perso per 4-2 contro il Lausanne Ouchy, retrocedendo in Serie B. Il Corrriere dello Sport riporta le parole pronunciate dal ds in merito all’attaccante italiano ex Inter.

LE PAROLE –: «Per quanto mi riguarda, su Mario Balotelli mi sbagliavo totalmente. L’arrivo di un giocatore del genere ha portato entusiasmo, è stata la telenovela dell’estate. Avrebbe dovuto permetterci di fare un passo avanti segnando una ventina di gol. Sfortunatamente, ne ha fatti solo cinque e non ha avuto le prestazioni che speravamo».

