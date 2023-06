È già passato un anno da quando Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo hanno aperto il loro ristorante a Milano

Ultimo giorno con le famiglie per i giocatori dell’Inter, prima della partenza per Istanbul: giorno d’anniversario per Lautaro Martinez, che festeggia un anno dall’apertura di Coraje, il suo ristorante a Milano gestito insieme alla moglie Agustina Gandolfo.

L’imprenditrice ha mandato un messaggio sul proprio profilo Instagram per ringraziare i suoi collaboratori e i familiari: « Un anno di questo fantastico progetto che porta dentro di sé non solo uno sforzo enorme, ma anche tante belle soddisfazioni.

Ringrazio infinitamente i miei collaboratori che lavorano ogni giorno affinché questo progetto possa proseguire, la mia famiglia ed i miei amici per il sostegno che mi date sempre ».

