La Sampdoria ha trovato il suo condottiero in Dejan Stankovic, la prima vittoria e il nuovo punto di partenza della squadra. A Cremona la squadra ha sofferto ma ha lottato con le unghie e con i denti per portare a casa un successo importante. Prima vittoria in campionato e contro una diretta concorrente per la salvezza.

I blucerchiati ringraziano e lo devono fare soprattutto con Stankovic. L’allenatore arrivato nel momento giusto al posto giusto per risollevare le sorti di una squadra che sembrava ormai spacciata a campionato appena iniziato. Ora i tre punti danno una nuova linfa, anche se il lavoro da fare è ancora tantissimo. L’ex centrocampista dell’Inter è abituato a lottare e anche per questo la Sampdoria l’ha scelto come condottiero fino alla fine della stagione.

