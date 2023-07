Ecco quale sarà il futuro del giovane portiere dell’Inter Stankovic vista la possibilità di poter giocare da protagonista. La situazione

L’Inter è alla ricerca di portieri, e oltre a Di Gennaro c’è di mezzo anche il giovane Stankovic: tanto promettente quanto affamato di voler dimostrare in Giappone il proprio talento.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la strategia nerazzurra è quella comunque di mandarlo in prestito per evitare che faccia il secondo in panchina.

L’articolo Stankovic, sarà lui il titolare in casa Inter? La strategia nerazzurra proviene da Inter News 24.

