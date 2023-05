Calciomercato, consigli per gli acquisti dele squadre d’Europa: ci sono Nicolas Dominguez ed Exequiel Palacios

In attesa di finire il campionato e verificare la classifica finale del Bologna, è indubbio che Thiago Motta abbia fatto un ottimo lavoro, qualsiasi sia la posizione che verrà occupata al termine del torneo. C’è grande curiosità, in città e non solo, per capire se la squadra edizione 2023-24 sarà nuovamente affidata a lui o se prevarranno sirene alle quali sarà impossibile non rispondere, come quella che si inizia a sentire, proveniente da Parigi. Nel frattempo, si parla di un giocatore che probabilmente è destinato in Liga, precisamente direzione Siviglia: Nicolas Dominguez. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’argentino «fa parte di quella “task force” (con Posch, Schouten, Ferguson, Lucumi e, se possibile, Moro e Cambiaso) che Thiago vorrebbe fosse toccata dal mercato il meno possibile. Ma il Siviglia spinge e offre tanto al giocatore (seguito anche da Lazio e Fiorentina). Trattenerlo, ad ora, parrebbe un’impresa. Ovvio, allora, che Motta chiederà un sostituto all’altezza. Per capire le caratteristiche del giocatore e quanto possa essere considerato fra gli indispensabili lo andiamo a paragonare con un connazionale, il centrocampista centrale Exequiel Palacios che presenta una serie di caratteristiche simili: è un classe 1998; gioca in Europa, nel Bayer Leverkusen, in Germania, da 4 anni; al pari del bolognese ha fatto parte della lista dei pre-convocati della nazionale di Lionel Scaloni, ma a differenza di lui è entrato nel gruppo che in Qatar ha alzato la coppa del mondo. Giochiamo al FootRadar per radiografare il loro modo di giocare.

UTILIZZO – Finora Dominguez ha giocato 6 gare in più in campionato, con una percentuale di titolarità maggiore: 69 a 54%.

FASE DI POSSESSO – L’insieme disegnato da Dominguez è nettamente superiore, con l’eccezione dei lanci lunghi dove il “tedesco” riequilibra la situazione con un leggero vantaggio.

FASE DIFENSIVA – Entrambi fanno un grande lavoro. Dominguez è più determinato e cattivo: rispetto all’argentino della Bundesliga, ha collezionato il triplo delle ammonizioni, 9 contro 3. Palacios recupera nel complesso più palloni.

FASE OFFENSIVA – Il giocatore di Thiago Motta si impegna, va alla conclusione, trova di più lo specchio, produce più cross. Ma Palacios segna maggiormente, 5 gol in stagione contro i 3 del bolognese: insomma, ha un’efficacia estremamente interessante.

FASE AEREA – Nicolas ha solo 2 centimetri in più rispetto a Exequiel, ma il dominio sulle palle alte è praticamente totale. Morale della favola: sostituire uno come Dominguez è tutt’altro che semplice. I numeri ne certificano il valore.

