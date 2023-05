I meneghini stasera ospiteranno i bergamaschi a San Siro in uno scontro diretto dal sapore Champions: i padroni di casa hanno 2 risultati su 3.

L’Inter vuole chiudere la pratica quarto posto stasera e per farlo serve una vittoria o un pareggio contro l’Atalanta. Per l’importanza della sfida e per il fatto che la settimana prossima non ci saranno gare fino al week end Inzaghi limita di molto il turnover. Di fatto dei titolari riposano solo Darmian, Acerbi, Dimarco e Dzeko; questo è quanto riporta Sky Sport che però non esclude l’ipotesi Bellanova al posto di Dumfries.

Ecco la probabile formazione dell’Inter.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

