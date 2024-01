Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Milan ed Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Milan-Atalanta di stasera è una gara molto importante per due squadre che hanno già vissuto fasi molto intense nella prima parte della stagione. Sotto il profilo dei numeri, quali sono i temi più importanti?

1) Nessuna coppa in bacheca. Né Pioli, né Gasperini possono vantare di avere vinto una coppa, nonostante insieme collezionano giusto 100 partite in due (56 il primo, 44 il secondo). Entrambi non possono più nascondersi per un motivo molto semplice: il Diavolo non vince la competizione da 21 anni, troppo spesso l’ha snobbata con squadre più forti di quella odierna e sarebbe un buon modo per rompere un tabù; la Dea c’è andata vicina ed è davvero assurdo che una lunga gestione come quella del tecnico piemontese non venga impreziosita dalla conquista di un trofeo, a questo punto più che mai maturo.

2) La tradizione dice Milan. A San Siro i precedenti parlano a favore dei rossoneri con 4 vittorie e 1 pareggio. Anche questo fattore può dare il senso della conferma di una supremazia che anche la classifica di Seria A riproduce per i padroni di casa e di un’impresa che, invece, farebbero gli ospiti guadagnandosi in trasferta il diritto di andare a incrociare la Fiorentina in semifinale.

3) Quanti cambi? Non è più tempo di snobbare una competizione che, peraltro, sta mostrando di piacere al pubblico, come dimostrano i 60mila presenti stasera

incuranti delle condizioni meteo non proprio felicissime. A tal proposito, è significativo che i due mister faranno scelte di formazione non ispirate a esagerato turnover. Se verranno mantenute le formazioni che oggi i quotidiani indicano, rispetto al 3-0 maturato a Empoli Stefano Pioli inserirà 3 volti nuovi. Gabbia, Musah e Jovic, reduce da 5 gol nell’ultimo mese e quanto mai motivato a lasciare un segno. L’Atalanta domenica sera all’Olimpico ha speso molto, ma non dovrebbe andare oltre due avvicendamenti: Hien per Kolasinac e Pasalic per Miranchuk, arma da utilizzare in corso d’opera e potenzialmente decisiva se si comporterà come contro la Roma.

4) Tanti gol. Agli ottavi il Milan ha segnato 4 volte contro il Cagliari, l’Atalanta una in meno con il Sassuolo. Dopo lo 0-0 infinito di ieri sera in Fiorentina-Bologna, sarà interessante vedere se stavolta gli attacchi faranno meglio delle difese.

