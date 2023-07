Tutti i numeri e le statistiche dei principali calciatori del campionato olandese. I dettagli su Kudus e Simons

Il calcio olandese sta crescendo a vista d’occhio e l’Eredivisie ha scavalcato la Liga Portugal al sesto posto del ranking dei campionati europei, cosa che garantirà l’accesso di due squadre per via diretta alla fase a gironi della Champions League a partire dal 2024-25. Non si avrà così quella strozzatura che ha portato la scorsa edizione all’uscita di scena del Psv nei playoff, lasciando l’Ajax come unica rappresentante. Chi segue il torneo su MolaTv sa che le partite sono divertenti e spesso folli, le squadre coraggiose e non mancano i talenti. Se la capacità di saltare l’uomo ne è una possibile misura, ecco la Top Five di chi ha vinto più dribbling nel 2022-23. Curiosamente non ci sono giocatori del Feyenoord, squadra che ha vinto il titolo di forza e compattezza più che di fantasia.

KUDUS – Ha 22 anni, ha rifiutato il rinnovo, sente di essere pronto per lasciare l’Ajax che non avrà la grande vetrina della Champions. Lo hanno definito il Neymar del Ghana, forse perché non ha un ruolo preciso e sa fare tante cose. Ha un dribbling secco, non di fantasia, più di determinazione. Ed è cresciuto facendo gol pesanti e giocate decisive.

SIMONS – Capocannoniere dell’Eredivisie, è un ragazzo che ipnotizza per la combinazione di velocità e classe. Talvolta fulminante, talvolta etereo nelle sue giocate neanche avesse visto Roberto Baggio su Youtube, pensa rapido come nessun altro e adesso è costretto a pensare bene su cosa fare il prossimo anno. Lo vogliono in tanti, forse troppi: l’importante è che giochi, sembra averne un bisogno fisico.

CERNY – Quest’anno ha segnato un gol capolavoro all’Ajax in una gara dove stava sbagliando ogni appoggio, persino quelli più elementari. Ala del Twente, nazionale ceco, è già passato al Wolfsburg.

TAVSAN – Classe 2001, gioca nel Nec Nijmegen e ha carattere. Ha messo in difficoltà Wijndal dell’Ajax, ha preso botte e gliele ha restituite. Costa pochissimo, potrebbe tentare qualche acquirente.

SEUNTJENS – Prima parte del campionato con il Sittard, seconda con il Waalwijk dove ha fatto decisamente meglio. Ha 31 anni e quando è andato all’Amsterdam Arena ha visto Kudus segnare, ma prima c’era riuscito lui.

