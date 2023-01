Lampard vicino all’esonero con l’Everton, ultimo in classifica in Premier League. Al suo posto potrebbe arrivare Bielsa

Ultimo in classifica a pari merito con il Southampton, a soli 2 punti dalla salvezza. Ma non è bastato questo approdo ancora possibile per salvare Frank Lampard dall’esonero: l’Everton ha scelto un cambio di rotta perché la caduta sembra inesorabile. I numeri non mentono mai: i Toffees non vincono da 8 partite, nelle quali sono andati incontro a ben 6 sconfitte. Nelle ultime 3 giornate non hanno guadagnato punti e nei 3 stop hanno un parziale di 2 gol fatti e 10 subiti. Il 4 febbraio ripartiranno in Premier con l’ostacolo più impegnativo, la capolista Arsenal. In panchina, a cercare una rapida sterzata, si vocifera che potrebbe arrivare Marcelo Bielsa.

Chiunque sarà, erediterà questa situazione. L’Everton è una squadra che la più alta percentuale di palloni la gioca nella propria area di rigore (14,3%), a fronte di un misero 3,2 in quella opposta. Lampard ha differenziato i moduli, senza ottenere risposte positive. Con 15 reti è il penultimo attacco della Premier: con 198 tiri effettuati, ha un indice di realizzazione del 7,6%, davvero inquietante.

L’articolo STATS – Everton, via Lampard: i numeri lo condannano. Tocca a Bielsa proviene da Calcio News 24.

