TuttoSport rilancia l’intercettazione che coinvolge la Juventus mai veramente considerata che coinvolge Cherubini.

La testata di TuttoSport rilancia una intercettazione che coinvolge la Juventus, ecco cosa dice: “Il testo della telefonata del 15 luglio 2021 tra Stefano Bertola, direttore finanziario della Juventus, e il direttore sportivo Federico Cherubini.“

L’intercettazione da TuttoSport: “Federico Cherubini: …quello che loro (ispettori Consob) cercano è capire dove e come e se ci sia stata una palese sopravvalutazione, come se tra le nostre carte ci fosse non so… Guarda, Pjanic vale 20M€ ma lo vendiamo a 50M€, come se ci fosse la consapevolezza di quello… …che ogni volta che c’è stata l’attribuzione di un valore, ripeto può essere stata anche fatta in maniera più o meno corretta, non è che era così…“.

Si conclude così: “Stefano Bertola: No no, non c’è nessun intento doloso, no. Se loro quello stanno cercando non troveranno nulla“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG