La capolista Feyenoord ospita il NEC e l’Ajax affronta il Volendam. Trasferte insidiose per AZ e PSV: 18ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Al via la 18ª giornata di Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è in diretta streaming su Mola (clicca QUI per la registrazione gratuita). Con il turno infrasettimanale di oggi, inizia il girone di ritorno del campionato più pazzo del mondo, che ora entra nel vivo e promette colpi di scena. Il Feyenoord è in testa con 38 punti, seguito dall’AZ Alkmaar a 36 e dal PSV Eindhoven a 35. Fuori dal podio, Twente (34) e Ajax (33) non si danno per vinte e minacciano battaglia fino all’ultimo.

Dopo il prestigioso pareggio interno contro l’Ajax, il Feyenoord ospita il NEC Nijmegen. La squadra dell’ex Genoa Lasse Schöne e dell’esperto portiere Cillessen è la squadra che ha ottenuto più pareggi nel campionato olandese, ben 10 in 17 partite. Nel girone di andata, l’AZ Alkmaar, l’Ajax e proprio il Feyenoord sono caduti nella trappola, pareggiando 1-1 contro il NEC. Riusciranno i Feyenoorders a trionfare e confermare il primo posto?

L’AZ Alkmaar sta vivendo un sogno e non ha intenzione di svegliarsi. I Kaaskoppen sono secondi in classifica e sul campo del Go Ahead Eagles vogliono replicare il 2-0 dell’andata. Occhio, però, perché la squadra di Deventer è un avversario tosto: l’ex Lazio e Crotone Bobby Adekanye vuole continuare a trascinare le aquile a suon di spunti in velocità.

IL PSV Eindhoven apre il girone di ritorno con l’insidiosa trasferta di Emmen. Al De Oude Meerdijk l’Ajax ha ottenuto un beffardo 3-3 contro i biancorossi, che sono penultimi in classifica al pari del Cambuur e vogliono uscire dalle zone calde. La squadra di van Nistelrooij ha il dovere di dare continuità alla vittoria interna contro il Vitesse.

Quinto in classifica, l’Ajax ha l’ordine imperativo di vincere e convincere contro il Volendam alla Johan Cruyff Arena. Dopo sei partite senza vittoria, i lancieri affrontano il fanalino di coda, che all’andata ha dato loro del filo da torcere. Lo scorso 8 ottobre, al Kras Stadion finì 2-4 per l’Ajax. Per la squadra di Schreuder, è vietato fallire.

Gli appuntamenti della settimana

Martedì 24 gennaio – ore 18:45 – Emmen vs PSV Eindhoven – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi

Mercoledì 25 gennaio – ore 18:45 – Go Ahead Eagles vs AZ Alkmaar – telecronaca di Enrico Zambruno

Mercoledì 25 gennaio – ore 21:00 – Feyenoord vs NEC Nijmegen – telecronaca di Roberto Ugliono

Giovedì 26 gennaio – ore 21:00 – Ajax vs Volendam – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi

L’articolo Eredivisie, trasferte per PSV e AZ: 18ª giornata in diretta su Mola proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG