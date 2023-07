Salvatosi con Marco Baroni, il Lecce adesso si affida a Roberto D’Aversa per riuscire a proseguire nei modi giusti il lavoro intrapreso nell’ultima stagione

Salvatosi con Marco Baroni, il Lecce adesso si affida a Roberto D’Aversa per riuscire a proseguire nei modi giusti il lavoro intrapreso nell’ultima stagione. Il nuovo tecnico si è presentato ieri e ha fornito una serie di indicazioni su quali saranno le direttive del suo lavoro.

1) Linea verde. Con un direttore sportivo come Pantaleo Corvino non è solo una strada obbligata, è un percorso virtuoso che storicamente ha permesso al club di far crescere ragazzi che poi hanno finanziato bene le successive campagne acquisti attraverso cessioni ben remunerate. Il nuovo mister si allinea con entusiasmo a questa linea societaria, anzi, si sente l’uomo adatto per portarla avanti: «Non vedo l’ora di andare in campo e lavorare per una società la quale crede con tanta convinzione nella valorizzazione dei giovani, oltre ad essere decisa a tenere i conti in ordine. Credo che lavorare sui giovani sia importantissimo e in passato mi è capitato di valorizzarne tanti anche se spesso non di proprietà».

2) Un Lecce di lotta. Si è parlato di numeri, in conferenza stampa: D’Aversa si orienterà sul 4-3-3, con la possibilità, però, di virare verso un 4-2-3-1 se circostanze o avversario lo suggeriranno. Decisivo sarà un altro fattore, che noi proviamo a misurare con le statistiche relative ai contrasti vinti.

Caratteristica tipica delle squadre di bassa classifica, come si vede dalla Top Five del campionato 2022-23, che vede i giallorossi prevalere e Cremonese (retrocessa) e Verona (salvatosi allo spareggio) fare compagnia a Bologna e Milan, unica presenza di vertice. D’Aversa è stato categorico e questo ci si dovrà aspettare anche nella nuova stagione: «L’aspetto più importante sarà quello dell’atteggiamento, perché bisognerà avere sempre più fame e voglia di lottare».

3) Scherzi alle big. Si possono battere, certo. Lo ha dimostrato l’ultimo torneo e ieri è stato ricordato come il Lecce abbia fatto punti pesanti contro formazioni importanti, come l’Atalanta sconfitta sia in Salento che a Bergamo.

