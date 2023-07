Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato alla stampa il passaggio di Davide Frattesi all’Inter.

PAROLE – «È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro».

