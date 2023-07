La prospettiva che André Onana lasci l’Inter si fa di giorno in giorno più concreta. Ten Hag lo conosce bene, lo ha avuto all’Ajax e lo vuole assolutamente per il suo Manchester United. La sensazione avvalorata da più parti è che la vicenda si vada a chiudere abbastanza in fretta. La Gazzetta dello Sport oggi colloca l’inizio della storia a poco meno di un mese fa: «La telenovela Onana si è iniziata a girare già dopo la finale di Istanbul, eroica e sfortunata per tutta l’Inter: dopo aver smaltito la delusione ed essere stato riempito di elogi da Guardiola, il camerunese è infatti finito di peso nel tritacarne del mercato. Era stato a preso con un’intuizione geniale dei dirigenti nerazzurri e un anno dopo è diventata troppo alta la tentazione della ricca plusvalenza. Più in generale. Onana è il sacrificio annuale da fare sull’altare dei conti, il big da vendere per avere, almeno in parte, risorse da reinvestire». Il ragionamento, ovviamente, ha una sua logica. Ma su chi puntare come primo candidato per la sostituzione. Un’idea che sta emergendo è quella di affiancare un portiere esperto a uno giovane, che avrebbe così il tempo e i modi per poter crescere. Uno dei nomi possibili è Keylor Navas, in uscita dal Psg. Oltre allo straordinario curriculum internazionale, l’ex madridista ha dalla sua un altro elemento forte.

Il portiere del Costarica, 36 anni d’età, non è certo arrugginito. Nell’ultima stagione, dopo avere osservato Donnarumma agire davanti a lui e non essere immune da errori che però non hanno modificato le gerarchie, ha scelto di andare in Premier League. E al Nottingham Forest, da gennaio in poi ha giocato da titolare, arrivando a non essere così tanto distante dai numeri di Onana. Il nerazzurro ha infatti convissuto con Handanovic, la sua percentuale di titolarità non ha toccato i due terzi degli incontri. Se poi si osserva il FootRadar, nella voce Fase di possesso si può apprezzare come una delle qualità di André – giocare con i piedi – sia assolutamente ben coperta da Keylor Navas. Se arrivasse, Inzaghi avrebbe il perfetto sostituto nell’aiutare a impostare la manovra.

