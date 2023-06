La strana anomalia spagnola: in Liga quest’anno fare più gol non è stato sinonimo di successo: i numeri del campionato

I campionati sono finiti da un po’ e, nell’attesa che la nuova stagione riparta, i numeri nella loro freddezza e a distanza di qualche settimana dai verdetti definitivi, possono aiutare a farci cogliere alcune situazioni. Non è detto che varranno come segnali per il futuro. Ma, ad esempio in Liga, segnalano qualche anomalia sulla quale è interessante soffermarsi. A partire dalle 5 squadre che hanno segnato di più.

1) Segnare non ti fa vincere. Quel che è valso nel campionato precedente stavolta non si è ripetuto. Ed è abbastanza strano. 2021-22: il Real Madrid è il miglior attacco; esprime il capocannoniere con Karim Benzema; conseguentemente – si dovrebbe dire così, vince anche la Liga. Trascorrono 365 giorni e c’è un dettaglio, anzi due, non propriamente da trascurare. I Blancos continuano a essere la squadra che confeziona più gol. Il francese, però, si vede precedere nella classifica cannonieri da Robert Lewandowski. E il titolo va al Barcellona. La spiegazione è molto semplice: a parte il polacco, che ad ogni latitudine centra la porta qualsiasi maglia gli si metta addosso, tra gli uomini di Xavi non ci sono altri goleador. Basti pensare, ed è un dato abbastanza clamoroso, che i primi blaugrana che si trovano in classifica sono Raphinha e Ansu Fati e si piazzano lontanissimi, solamente al trentesimo posto. Prima di loro, sul fronte Real, si trovano Vinicius, Rodrygo e Asensio. Insomma, Ancelotti non ha che l’imbarazzo della scelta.

2) La mutazione dell’Atletico Madrid. Due anni la Liga venne vinta dai Colchoneros e nessuno si stupì, conoscendo filosofia e pratica di Diego Simeone, che fosse stato il fattore campo e la migliore difesa ad avere garantito il successo. Attenzione, le cose stanno cambiando. L’Atletico continua a essere una squadra solida, ma i 70 gol fatti traducono una concretezza prima sconosciuta o poco cercata. E difatti, con la coppia Griezmann-Morata, sono l’unica squadra a piazzare 2 giocatori nella Top Ten dei goleador, per un totale di 28 centri. Non una cifra enorme, ma un contributo fondamentale per il raggiungimento di un posto in Champions.

3) Segnare non ti fa piazzare. Consideriamo la variante bassa del primo punto. Il Villarreal è il quarto attacco, il Girona è il quinto. Entrambe in classifica sono andati peggio di quel che sembravano promettere i gol fatti: i primi finendo in Europa League, i secondi addirittura in un anonimo centroclassifica.

