I risultati della quarta giornata di Serie A: alcuni risultati che si sono ripetuti nella storia del campionato

La quarta giornata è stata piena di reti e con goleade che hanno lasciato il segno. Andiamo a vedere gara per gara se si sono ripetute situazioni già vissute nel passato in una maniera molto simile.

JUVENTUS-LAZIO 3-1 – É la nona volta che i bianconeri sconfiggono 3-1 i biancocelesti, la seconda allo Stadium. Mai, però, si era verificata la stessa dinamica del punteggio, con un 2-1 all’intervallo. Del resto, non è propriamente in evento così facile

INTER-MILAN 5-1 – Chi era a San Siro può dire di avere visto dal vivo una pagina di storia. C’è un solo precedente di 5-1, risalente al lontano 1974, peraltro con il Diavolo a giocare in casa. Ma all’epoca lo stadio si divideva sostanzialmente in parti eguali, il fattore casa in un derby era una pura questione nominale.

GENOA-NAPOLI 2-2 – É la coincidenza più incredibile perché chiude perfettamente il cerchio. Il primo Genoa-Napoli nel campionato a girone unico vide i rossoblu segnare l’1-0 nel primo tempo, raddoppiare nella ripresa e vedersi rimontati da Vojak e Roggia. Era il 1° giugno 1930, quasi un secolo fa…

CAGLIARI-UDINESE 0-0 – Lo 0-0 mancava esattamente dal 2011: ed era l’ultima volta che si giocò a settembre la sfida in Sardegna.

MONZA-LECCE 1-1 – Anche stavolta, come l’anno scorso, i salentini sono andati in gol su rigore, stavolta con Krstovic. A segnarlo era stato Colombo e permise la vittoria: stavolta a maglie invertite l’attaccante ha servito a Colpani il pallone per Colpani.

FROSINONE-SASSUOLO 4-2 – Dopo due sconfitte, i ciociari hanno invertito la tendenza contro gli emiliani, pur trovandosi sotto di 2 reti.

FIORENTINA-ATALANTA 3-2 – Un unico precedente terminato nella stessa maniera. Goleador della sfida del 2015, nell’ordine di realizzazione: Zappacosta, Basanta, Diamanti, Boakye e Pasqual.

ROMA-EMPOLI 7-0 – Sesta vittoria consecutiva della Roma sull’Empoli. Contando tutti i precedenti al massimo i giallorossi hanno segnato 4 gol: successe nel 1998, ma in quel caso i toscani ne fecero 3.

SALERNITANA-TORINO 0-3 – Sarà per il colore delle maglie, ma i granata del Nord si trovano benissimo in Campania: terza vittoria, un solo pareggio e nessuna sconfitta.

VERONA-BOLOGNA 0-0 – Niente di nuovo: il risultato a reti bianche si è verificato 8 volte su un totale di 13 pareggi. Dal 1969 al 1972 ce n’erano stati addirittura 4 consecutivi.

