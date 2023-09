L’ex difensore Lele Adani sottolinea la grandissima crescita dei nerazzurri che però secondo lui è iniziata diversi mesi fa.

In una lunga intervista a FcInter1908 Lele Adani ripercorre le tappe del grande miglioramento dell’Inter. “Dobbiamo cercare di andare oltre il risultato, che dice tanto, ma non per forza tutto. Il percorso del Milan parte da quattro anni, non da venti giorni, per cui rimane vincente al di là del 5-1 del derby. Quello che però bisogna rimarcare è la forza dell’Inter, che ha cambiato direzione e ha una credibilità molto più elevata. Tutto è cominciato dalla fine della scorsa stagione, quando a sette partite dalla fine, con il peggior calendario possibile, si è qualificata per la Champions League, ha vinto la Coppa Italia ed è arrivata a Istanbul con un percorso che ha dato spinta fino a oggi. Lì è nata la seconda vita dell’Inter, che ha dato nel derby grande prova di forza e consapevolezza”.

Lautaro Martinez

L’ex difensore sottolinea gli aspetti che più apprezza della formazione di Inzaghi: L’Inter, invece, al di là della zona di recupero palla, tira in porta molto spesso e con tanti uomini diversi. Praticamente ogni giocatore partecipa alla manovra offensiva. Non pensa singolarmente, ma da squadra, anche quando soffre. Se penso anche alla scorsa Champions: ha battuto il Barcellona, ha buttato fuori il Benfica e se l’è giocata alla pari col City. Perché non ha demeritato? Non per iniziative individuali, ma perché ragiona da squadra. L’indice di pericolosità sulle occasioni che crea è molto alto”. Infine un pensiero sul girone di Champions League: “Il girone dell’Inter va rispettato. Sono tutte squadre che giocano con una filosofia ben precisa e ti possono battere. L’Inter è di certo favorita per passare come prima, ma dovrà vedersela con avversarie che non speculano. Tutte praticano un calcio che non si fa intimorire né dai contesti, né da chi si trovano di fronte. Il raggruppamento è molto affascinante”.

L’articolo Adani: “La seconda vita dell’Inter è iniziata alla fine della scorsa stagione, ora pensa da squadra, anche quando soffre” proviene da Notizie Inter.

